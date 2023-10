Osimhen intervistato definisce Immobile una “leggenda”

Come riportato da SkySport, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, è stato ospite di una diretta sul canale Twitch tvplay.it insieme a Balotelli e Viviano. In questa diretta il numero 9 del Napoli ha commentato diversi campioni della Serie A: dai compagni di squadra, come Kvaratskhelia, agli avversari più forti. Tra di loro, anche il capitano biancoceleste Ciro Immobile, definito come una “leggenda” dall’attaccante.

