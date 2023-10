Roma dedica un’area verde a Felice Pulici – FOTO & VIDEO

17:04: Tocca alla delegazione della società ora.

Manzini: “Ricordare Felice è una cosa facilissima e difficilissima allo stesso tempo. Dura perché ho faticato a trovare un termine per descriverlo, poi mi è venuto: generosità, quando c’era qualcuno a cui le cose non andavano bene, Felice lo adottava e lo incoraggiava”.

Zaccheo: “Ho conosciuto Felice nel 97, quando sono arrivata alla Lazio e penso di essere l’unica collega che non ha mai discusso con lui (sorride n.d.r.). È sempre stato vicino ai più deboli”.

16:57– Prendono parola amici, ex compagni e figli di ex compagni:

Figlio di Angelo Tonello: “Ho avuto la fortuna di vivere la Lazio da dentro, crescendoci insieme. Ogni tanto ho fatto da paciere tra lui e papà. Per me è stato più che uno zio, faccio parto della famiglia”.

Sulfaro: “La Lazio meritava lo scudetto di più l’anno prima. Felice l’ho conosciuto dopo che abbiamo smesso di giocare. Avrebbe meritato la Nazionale. È stato un grande e lo ha dimostrato fino alla fine”.

Buccioni: “Oggi comincia la strada che ci porta a festeggiare i 50 anni dallo storico scudetto e siamo quindi partiti dal numero 1”.

James Wilson: “È un onore essere qui con amici e compagni di papà. Grande riconoscimento per una grande persona”.

Franco Nanni: “Ci sfidavamo sempre, mi parava anche tiri difficili. Sono qui per omaggiare un grande campione ed un grande uomo”.

Sergio Petrelli: “Eravamo molto amici. Abbiamo condiviso la stanza, stavamo sempre insieme. Era sempre in tiro e sempre allegro”.

16:50– Prende parola l’assessore Alessandro Onorato: “Importante che si intitoli quest’area ad una grande persona, con grandi valori. Abbiamo fatto già una targa per Lenzini e la faremo anche per Wilson. Giusto onorare persone che hanno fatto tanto per lo sport”.

18:42– Viene svelata la targa in onore di Felice Pulici.

18:40– Prende parola quindi il sindaco di Roma Gualtieri, presente anche lui per l’occasione: “Felice di essere qui per una grande persona. Complimenti a lui e alla famiglia che ha condiviso le sue azioni. Portiere fortissimo, uno dei pilastri della Lazio dello scudetto, ha anche collezionato record importanti. Risultati sportivi straordinari e grandi cose anche fuori dal rettangolo verde. Ha espresso i valori migliori dello sport di altri tempi, quello che tutti rimpiangiamo, riportandoli nel sociale. Cittadino esemplare”.

16:38– Prende parola Giancarlo Oddi: “Al di là del giocatore, ricordo Felice perché siamo stati amici anche fuori dal campo. Insieme abbiamo fatto anche la scuola calcio a Malta. Anche nel sociale è riuscito a fare cose incredibili. Lui per il sociale è stato un grandissimo, così come lo è stato come portiere, quindi questo riconoscimento è meritatissimo”.

16:35- Il primo a prendere parola è Gabriele Pulici, figlio di Felice: “Ringrazio di cuore tutti. Capisco che essere qui alle 16 non era facile, ma questo dimostra l’affetto che avete per lui e anche per noi. Vedo qui ex compagni di squadra e amici, così come tante persone del quartiere che hanno conosciuto Felice, la persona. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa targa in breve tempo”.

Dalle 16:00 è in corso l’inaugurazione della targa dedicata alla memoria dell’ex portiere biancoceleste Felice Pulici, al quale verrà intitolata un’area verde in Via della Cellulosa.

Presenti al momento Franco Nanni, Giancarlo Oddi, Michelangelo Sulfaro, James Wilson, Guido De Angelis e Toni Malco, oltre a Gabriele Pulici e la sua famiglia.

In rappresentanza della Lazio sono presenti il team manager Manzini e la direttrice dell’area marketing Laura Zaccheo.

