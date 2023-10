Serie A | Partite in chiaro dalla stagione 2024/2025, come funziona?

Dalla prossima stagione DAZN trasmetterà in chiaro e gratuitamente un massimo di 5 gare con il nuovo pacchetto “try and buy“, ma come funziona?

Luigi Di Siervo, ad della Lega Serie A, ha spiegato ai microfoni del Sole 24 Ore questa novità: “Per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, la piattaforma avrà la possibilità di trasmettere ‘free-to-air’ sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione. Siamo stati vicini ad assegnare una partita in chiaro per giornata e dobbiamo ringraziare Mediaset per aver creduto nel progetto. Ma non c’erano le condizioni perché il soggetto forte, DAZN, imprescindibile in tutte le configurazioni di mercato, non ha mai realmente valutato alcuna alternativa al modello attuale”.

Prosegue quindi l’esperimento di DAZN, già iniziato in Spagna dove lo scorso anno l’emittente ha trasmesso alcune partite in chiaro su TikTok (tra cui Real Madrid-Barcellona) per arrivare ad una maggiore fetta di pubblico. Nel nostro paese probabilmente le modalità di trasmissione in chiaro saranno diverse, l’unica cosa certa è che le 5 partite da trasmettere gratuitamente verranno scelte da DAZN stesso all’inizio del prossimo campionato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: