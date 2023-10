Fiorentina, Italiano: “Ecco le condizioni di Kayode, Biraghi e Parisi”

Intervenuto nella conferenza stampa dopo il match di Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha fatto il punto sugli infortunati, in proiezione della prossima sfida in programma in campionato contro la Lazio questo lunedì.

Queste le sue parole;

“Vi dico che Kayode ha subito una brutta distorsione alla caviglia, speriamo si riprenda in fretta. Proprio per questo abbiamo cercato di risparmiare Parisi a fine primo tempo. Se Biraghi è in grado di recuperare per lunedì? Abbiamo fermato Parisi subito a fine primo tempo. Biraghi mi auguro possa tornare in gruppo già domani, mentre per Kayode spero non sia un infortunio che lo tenga fuori a lungo”.

