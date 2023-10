Il Tempo | Lazio, maledetta Europa

Come riportato da Il Tempo, la sconfitta contro il Feyenoord nel terzo turno della massima competizione europea ha evidenziato che la squadra di Sarri ha ancora delle lacune da colmare per competere a determinati livelli.

Gli olandesi hanno messo in difficoltà la difesa biancoceleste per tutto l’arco del primo tempo. Prendere gol in Europa è una costante, così come raccontano i numeri. L’ultima volta che la Lazio ha mantenuto la porta inviolata in Champions League risale al 2003, quando a Istanbul, grazie ai gol di Stam e Fiore, riuscì a superare il Besiktas per 2-0. Da quel momento, in 22 partite, la Lazio ha sempre subito almeno un gol, per un totale di 39 reti.

La vulnerabilità difensiva è un problema che si ripresenta, soprattutto se si guarda all’inizio della stagione precedente: in 12 partite giocate nel 2023/24 in tutte le competizioni, la Lazio ha già concesso 17 gol, mantenendo la porta inviolata solo due volte (con Torino in casa e nella trasferta sul campo del Sassuolo).

Nello stesso periodo della scorsa stagione, Provedel aveva subito solo 12 gol e aveva mantenuto la porta inviolata sei volte, tre in più rispetto a quest’anno. Questa tendenza, tra cali di forma e un equilibrio di squadra ancora da trovare, è qualcosa che Sarri dovrà affrontare per rimettere la Lazio sulla giusta rotta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: