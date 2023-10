Il Tempo | Pedro cala i suoi assi in Coppa

Come riportato da Il Tempo, la decisione estiva di estendere l’accordo con Pedro è stata principalmente motivata dalla sua vasta esperienza nella Champions League. Ha partecipato 79 volte a questo prestigioso torneo indossando le maglie del Barcellona, del Chelsea e della Lazio, vincendo il trofeo tre volte con i catalani.

Nonostante siano passati molti anni da quei successi, Pedro rimane un elemento chiave in questa competizione. La sua esperienza e abilità sono fondamentali nelle sfide di Champions, come dimostrato segnando un gol decisivo al Celtic Park e trasformando un rigore al De Kuip, in una partita che era già decisa.

Dopo dodici anni, ha segnato in due partite consecutive di Champions League, un’impresa che nessun altro aveva mai compiuto dopo i 36 anni. Pedro sembra non essere stato influenzato dal passare del tempo, rimanendo un elemento di valore come quando era al Barcellona.

