La Repubblica | Lazio, il caso Kamada

Come riportato da La Repubblica, l’arrivo del giapponese a parametro zero è stato un colpo di mercato apprezzato da critica e pubblico, solo che adesso l’ex Eintracht non gioca più. Da titolare a riserva fissa: Sarri lo aveva subito lanciato nel ruolo di mezzala destra, poi è diventato il sostituto di Luis Alberto (Celtic e Atalanta), neanche un minuto invece nelle ultime due partite.

Lui non polemizza ma felice non è, ecco. «Ho il rammarico di non aver fatto giocare Kamada», ha detto Sarri dopo il ko con il Feyenoord. Le parole di stima del tecnico non confortano il centrocampista, contratto in scadenza a giugno (ci sarebbe un’opzione bilaterale per il rinnovo): ora spera di esserci lunedì sera contro la Fiorentina.

