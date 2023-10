Lazio-Fiorentina, Italiano perde un difensore: il comunicato del club viola

Lino Della Corte, Presidente e atleta della sezione di paracadutismo della Società Sportiva Lazio, sui propri profili social, si è voluto congratulare con gli atleti della Nazionale Italiana di Paracadutismo ed in particolar modo con i suoi compagni di squadra della Lazio, dopo le recenti competizioni internazionali di questa disciplina in Arizona (USA).

Ecco il suo post su Facebook:

“L’AZZURRO e il BIANCO CELESTE…

Rientrato da due giorni dall’Arizona il nostro EAGLES KNIGHTS Christian Bonaldo.

Posso solo dire che sono orgoglioso di averlo in squadra da ormai sei anni.

Protagonista insieme al suo compagno di squadra Francesco Italia

Negli ultimi quattro campionati si sono divisi il bronzo dietro agli irrangiungibili fratelli Fattoruso.

Protagonisti nelle due edizioni del Para Swoop Show al laghetto dell’EUR , hanno dato un valido supporto a questa meravigliosa disciplina.

Infatti, il titolo europeo è stato conquistato proprio nel Free Style con un ottimo Argento nella over All.

Prima della partenza per la competizione internazionale nessuno avrebbe mai scommesso sul team e, invece in questo sport la regola è la non regola è sono arrivate ben 8 medaglie.

Armando Fattoruso è stato il grande trascinatore del Team vincendo sei medaglie individuali. Personalmente sono molto contento per il terzo componente Crott Giuseppe, finalmente è stato premiato per tutto il lavoro fatto in tanti anni come istruttore di paracadutismo e della disciplina a vela aperta.

