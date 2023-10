Leggo | Crisi Lazio: male difesa e attacco

Come riportato da Il Messaggero, esordio da incubo per Casale in Champions. Sarri sperava che il giocatore avesse superato mentalmente il fango lanciatogli addosso sul caso scommesse, ma serve ancora tempo per il centrale. Nella prossima partita contro la Fiorentina Patric dovrebbe prendere il suo posto.

Intanto, oggi è previsto il riposo e domani ci sarà la ripresa con la prima foto ufficiale di squadra per questo 2023-24. Domenica si tornerà alla normalità: niente ritiro obbligatorio in ottica Fiorentina.

