Tegola in casa Lazio, infortunio per Casale: il bollettino

Come riportato dalla stessa società sui propri canali ufficiali, il difensore biancoceleste Nicolò Casale, sottopostosi oggi a dei controlli in Paideia, ha riportato una lesione di basso/medio grado all’ adduttore della coscia destra. Sono ancora incerti i tempi di recupero.

Infortunio che non ci voleva e che capita in un momento non proprio brillante per il centrale di Maurizio Sarri.

Ecco il comunicato ufficiale:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, presso la Paideia International Hospital in data odierna, ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.”

