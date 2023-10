CdS | Felipe Anderson e Zaccagni: le ali vanno a intermittenza

Come riportato dal Corriere dello Sport, un anno fa, dopo 9 partite, contavano 4 gol (uno Felipe, 3 Zaccagni). Oggi in due ne hanno segnati due (uno a testa). Eppure tirano un po’ di più. Oggi si contano 17 tiri per Zaccagni, 10 per Felipe. Un anno fa l’azzurro aveva tirato 13 volte, Felipe 9. Dai tiri totali ai tiri in porta: 7 per Zaccagni e 4 per Felipe l’anno scorso a fronte dei 4 tiri attuali di Zac e dei 2 del brasiliano. Felipe è riuscito a mascherare il calo di gol sfornando 4 assist. Zaccagni neppure uno (l’anno scorso 3). E’ scesa soprattutto la percentuale realizzativa dell’ex Verona (6% contro 23%).

Sarri non ritiene che i rinnovi contrattuali pendenti influiscano sulle prestazioni della squadra. Lotito è vicinissimo a chiudere l’accordo di rinnovo con Felipe, mentre la trattativa con Zaccagni è ferma. Entrambi richiedono un salario di 3,5 milioni l’anno. Attualmente, il brasiliano guadagna 2,2 milioni, mentre Mattia guadagna circa la metà di quanto richiesto. Il presidente biancoceleste è convinto della necessità di garantire questi rinnovi contrattuali per evitare situazioni simili al caso Milinkovic.

