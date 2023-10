FORMELLO| Out Casale, per la regia scalpita Cataldi, in attacco Ciro o Taty?

Ripresa dei lavori nel pomeriggio a Formello per i ragazzi di mister Sarri, prima però tutti in posa. Scattata la foto ufficiale di squadra al Mirko Fersini.

Finito il momento di svago è tornata alta la concentrazione con l’inizio delle prove tattiche. Unico assente Casale per la lesione muscolare all’adduttore della coscia destra, ne avrà per circa 30 giorni. Il suo compagno di reparto Alessio Romagnoli è sceso regolarmente in campo saltando solo la partitella finale a scopo precauzionale, ma nessun allarmismo lunedì sera sarà regolarmente al suo posto in campo in coppia con Patric. A completare la difesa, Lazzari è in vantaggio per una maglia da titolare sulla fascia destra, mentre Marusic occuperà l’out di sinistra.

A centrocampo Cataldi è in vantaggio su Rovella, reduce dalle fatiche di Champions, con Guendouzi che tornerà in campo dal 1° minuto. Spera in una opportunità Kamada ma è difficile pensare ad una Lazio senza Luis Alberto in questo momento.

Per l’attacco il ballottaggio è il solito che tiene banco da tempo, Taty o Ciro? L’argentino attualmente è in vantaggio, ma il dubbio sarà sciolto solo domani pomeriggio quando la squadra si ritroverà sul terreno di gioco per la rifinitura della vigilia.

