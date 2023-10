Il Messaggero | Sarri studia il rilancio di Kamada

Come riportato dal Corriere della Sera, il rendimento di Sarri nella gestione delle partite in Europa e in Serie A è molto diverso. Mentre in Serie A ha una media di 1,77 punti a partita, nelle competizioni europee la media scende a 1,23 punti. Questa discrepanza è evidente considerando i sette match persi su ventuno nelle competizioni internazionali.

Nonostante le critiche, Sarri è l’unico allenatore dopo Eriksson ad aver portato la Lazio al secondo posto in Serie A negli ultimi 23 anni, dimostrando un rendimento complessivo soddisfacente ma con differenze notevoli tra le competizioni nazionali ed europee.

