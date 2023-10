Lega del Filo d’Oro, Provedel tra i testimoni

Come riportato da Il Tempo, il Samurai attende di tornare a essere un protagonista nella Lazio. Sarri lo ha retrocesso, preferendo Guendouzi in campionato e Vecino in Champions League. Nonostante la terza partita del girone fosse un’opportunità per Kamada di rilanciarsi, ha faticato a ottenere una posizione fissa nella formazione titolare nonostante le sue indiscusse qualità tecniche.

Dopo la sconfitta contro il Rotterdam, Sarri ha ammesso pubblicamente di aver commesso un errore nel non farlo giocare dall’inizio, riconoscendo il suo valore ma sottolineando la mancanza di opportunità date. Tuttavia, ha affermato che la squadra non è pronta a supportare la presenza contemporanea di Kamada e Luis Alberto, impiegando Vecino per mantenere l’equilibrio.

Nonostante le grandi aspettative generate quando è arrivato a parametro zero in estate, le prestazioni del giocatore giapponese sono risultate al di sotto di quanto mostrato in Germania. La sua crescita nel ruolo di mezzala sembra essersi interrotta, e ora deve affrontare la difficile sfida di riconquistare la fiducia del suo allenatore. Le prossime partite saranno cruciali per determinare il suo futuro, considerando che il suo accordo con la Lazio è valido solo per un anno. A giugno sarà necessario riesaminare i termini, ma al momento c’è ancora tempo per rifletterci.

