Buon compleanno all’ex biancoceleste Álvaro González: gli auguri della Lazio | FOTO

Vince la Juventus nella gara che chiude questo sabato di Serie A. L’esterno della Juventus, Andrea Cambiaso, subentrato al 62° al posto di Weah, sigla la rete decisiva al 96° portando la squadra di Allegri, almeno per una notte, in testa alla classifica a quota 23 punti. Per dovere di cronaca si registrano due reti annullate a Moise Kean. Verona, dopo la beffa nel finale, rimane a 8 punti in 16° posizione.

Nella sfida andata in scena alle 18.00, il Torino si è imposto per un 1-0 secco contro la compagine salentina, grazie al gol del difensore Buongiorno (41′). La squadra di Juric sale a 12 punti; Lecce fermo a 13, a pari punti con la Lazio.

Dopo Genoa-Salernitana di ieri sera, terminata 1-0 per i padroni di casa, Sassuolo-Bologna si chiude sul risultato di 1-1: sono andati in vantaggio gli ospiti con Zirkzee al 3′ minuto, poi ripresi dai padroni di casa con Boloca al 44′. All’80’ Zirkzee ha firmato la doppietta, ma il gol è stato annullato per fuorigioco, dunque il match è terminato sull’1-1.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: