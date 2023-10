CorSera | Casale infortunato, lesione muscolare: 3 settimane di stop. Il derby è a rischio

Ed è necessaria, la presenza di Romagnoli, per un discorso tecnico, tattico e di personalità. Certo è che anche lui rientrerà nelle rotazioni nelle prossime settimane, quando tornerà dall’infermeria Casale, ma intanto rimane lì. In mezzo alla difesa. Domani contro la Fiorentina farà coppia con Patric, escluso con il Feyenoord per Casale, tra i peggiori in campo. In tema di minutaggio e di difensori, stupisce il numero 0 accanto il nome di Mario Gila: il centrale dell’U21 spagnola, al secondo anno con Sarri, non è mai sceso in campo in questa stagione. Aveva avuto delle richieste in estate, è rimasto e ora attende un’occasione.

