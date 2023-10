FORMELLO – Tornano Lazzari e Patric in difesa, regia a Cataldi. Davanti Immobile favorito sul Taty

Dopo un intenso tour europeo, Lazio e Fiorentina si preparano per affrontarsi nello scontro del Monday Night della Serie A, che segnerà la fine della decima giornata.

La Lazio di Sarri si trova nell’arduo compito di rimettersi in piedi dopo la sconfitta subita a Rotterdam, dove ha ceduto 3-1, un duro colpo dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo. Attualmente noni in classifica nel campionato italiano, i biancocelesti hanno subito una sola sconfitta in casa, contro il Genoa, e hanno come obiettivo primario la risalita in classifica. Lo scontro diretto contro la squadra di Italiano, attualmente quinti con quattro punti in più, rappresenta un’opportunità cruciale per i biancocelesti.

LA FIORENTINA – La Fiorentina si presenta a Roma con una posizione superiore in classifica rispetto all’anno precedente, quando strappò un pareggio contro i biancocelesti. Reduce dal convincente 6-0 contro il Cukaricki in Conference League, ma anche da un passo falso contro l’Empoli in campionato, la squadra ha registrato quattro trasferte senza sconfitte. La formazione di Italiano è determinata a rialzare la propria prestazione per evitare di perdere ulteriore terreno dalle prime quattro posizioni in classifica.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Terracciano, Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

LA STELLA – Giacomo Bonaventura è noto per la sua versatilità e creatività nel centrocampo. Le sue caratteristiche chiave includono una visione di gioco acuta, una buona tecnica di controllo palla, versatilità tattica in varie posizioni centrali, un contributo significativo al gol nonostante non sia un attaccante, oltre a offrire esperienza e leadership al suo team. È una delle armi di Italiano, considerando che può essere determinante sia in fase di copertura che in fase di rifinitura dell’azione.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Fiorentina è andato in scena il 29 gennaio 2023 ed è terminato 1-1. Dopo il buon avvio dei biancocelesti che si erano portati in vantaggio nei primi dieci minuti con Casale, i Viola sono riusciti a strappare un pareggio grazie alla rete di Gonzalez nella ripresa.

