Marsiglia, sassate degli ultras al pullman del Lione: colpito il tecnico Fabio Grosso – FOTO

Prima della sfida di Ligue 1 tra l’Olympique Marsiglia di Gattuso e il Lione di Grosso, fuori dallo stadio Velodrome il pullman della squadra ospite è stato preso d’assalto dagli ultras del Marsiglia con lanci di sassi. L’esplosione di alcuni finestrini sul lato destro del veicolo, ha fatto si che il tecnico dell’OL Fabio Grosso venisse colpito. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’allenatore italiano verrà sottoposto a cure medice d’urgenza questa notte.

Di seguito le immagini delle condizioni di Grosso:

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.

Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023