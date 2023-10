Primavera | Lazio-Empoli 2-2, Ruggeri: “Nel primo tempo atteggiamento perfetto. Raddoppio in 10? Siamo forti mentalmente”

Al termine del match di Primavera 1 tra Lazio e Empoli, terminata 2-2, ha parlato Capitan Fabio Ruggeri in zona mista:

“Atteggiamento perfetto nel primo tempo, nel secondo prendere gol subito ci ha tranciato le gambe. Purtroppo abbiamo preso due gol evitabili, ma ci sta in inferiorità numerica

Il raddoppio arrivato in 10? Abbiamo dimostrato di essere forti mentalmente, ci stiamo confermando su questi ritmi, ma peccato per il risultato.

Le aspettative non erano queste, ci si aspettava una squadra in lotta per non retrocedere, invece abbiamo dimostrato che non è così. La Youth League ci dà forza e consapevolezza, ci fa crescere. L’espulsione di Bordon? Può capitare, anche se la prima ammonizione era più evitabile della seconda.”

