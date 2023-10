Primavera | Lazio-Empoli 2-2, Sanderra: “La Lazio trasmette qualcosa dal punto di vista emotivo. Ringrazio i ragazzi per l’ennesima bella prestazione”

Al termine del match di Primavera tra Lazio e Empoli, terminata 0-0, mister Stefano Sanderra è intervenuto in zona mista:

“L’Empoli è molto forte, hanno attaccanti di grande qualità fisica e tecnica. Abbiamo fatto una settimana con tre gare di grande livello e fare sempre risultato è stata una grande cosa. L’espulsione ha condizionato la partita, anche subire i due gol inizio secondo tempo, ma mantenere il risultato sul pareggio per tutta la partita è motivo di vanto. La squadra ha forza e anima. Bordon ha fatto un errore molto grave, nessuna ammonizione era da prendere, ma c’è margine di miglioramento. Dico comunque grazie ai ragazzi per l’ennesima bella prestazione. La squadra trasmette qualcosa dal punto di vista emotivo, me lo ha detto anche un mio amico: “mi sto appassionando a questa squadra”

Non regaliamo niente in Coppa Italia, ma mercoledì giocherà chi ha giocato di meno perché i titolari sono affaticati. Avanti tutti, ce la giochiamo bene a Frosinone. Decisioni arbitrali? Non mi piace parlare dell’arbitro, l’espulsione era giusta, ma andiamo oltre.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: