PRIMAVERA – LIVE | Lazio-Empoli 2-2, biancocelesti in 10. Sana e Gonzalez in gol: Bucancil e Corona recuperano

Oltre alla Prima Squadra, quest’oggi a scendere in campo contro il Feyenoord sarà anche la Lazio Primavera. I biancocelesti, alle ore 14:00, affronteranno in trasferta la squadra olandese, nella 3° giornata della fase a gironi di Youth League. Il Feyenoord si trova in testa al Girone E con 6 punti, frutto di due successi in altrettante partite, mentre la squadra di Sanderra ha raccolto un solo punto, ovvero il pareggio nell’ultimo match contro il Celtic. In vista della gara che inizierà tra poco meno di un’ora, ecco le formazioni ufficiali:

FEYENOORD (4-3-3): Ka; Read, Giersthove, Sebbar, Candelaria; Zechiel, Sauer, El Harmouz; Slory, Redmond, Sliti.

A disposizione: Haksteeg, Plug, Kleijn, Van Der Heijden, Sneijer, Neijenhuis, Ouarghi.

Allenatore: Robin Van Persie.

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Ruggeri, Dutu, Milani; Di Tommaso, Bordon, Nazzaro; Yordanov, D’Agostini, Sanà Fernandes.

A disposizione: Magro, Bedini, Petta, Napolitano, Serra, Sulejmani, Marini.

Allenatore: Stefano Sanderra.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: