10° SERIE A | LIVE LAZIO-FIORENTINA 0-0

Nel pre partita di Lazio–Fiorentina il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Dopo la trasferta in Olanda si riparte in campionato. In campionato veniamo da due vittorie consecutive e ripartiamo con fiducia. Premesso che col Feyenoord si può sempre perdere perché sono forti, siamo rimasti un po’ delusi perché non siamo riusciti a esprimerci. Dobbiamo puntare sulla mentalità con cui abbiamo fatto le ultime tre partite, dimenticando quella in Champions che ricorderemo per il ritorno. Ora dobbiamo pensare al campionato e replicare le partite che abbiamo fatto. Giocare contro la Fiorentina non è mai banale. Io non sono un gestore, non so come si gestisce una partita con la Fiorentina. Gioca chi sta leggermente meglio, ora sta leggermente meglio Castellanos ma è chiaro che stiamo aspettando Immobile”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: