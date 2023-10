CONFERENZA ITALIANO – “La Lazio è più forte della Fiorentina, con loro non troviamo la soluzione per fare risultato”

Al termine della gara giocata questa sera tra Lazio e Fiorentina l’allenatore dei viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “L’ultimo minuto è come i minuti precedenti, se l’arbitro non fischia devi fare quello che avevi proposto in precedenza. Una mancanza di attenzione non ci fa portare a casa un punto, ma si una prestazione ottima per come abbiamo concesso poco a uno squadrone incredibile. Sono deluso e amareggiato perché non si può staccare la spina su alcune situazioni in una gara dove non meritavi di perdere. E’ l’ultimo minuto che ci ha visti protagonisti. Dobbiamo migliorare e crescere, essere più risolutivi e incisivi. Non ho altro da dire. La Fiorentina scende in campo per far gol, il calcio è un gioco di precisione, deve segnare in una porta di 7 e passa metri con un portiere. Noi ci alleniamo per quello e lì dove non ci riusciamo dobbiamo allenarci, come faremo da domani. Noi affrontiamo le varie squadre in modo chirurgico e dico che oggi non era giusto perdere. Beltran? La sua prestazione è figlia dei due gol di giovedì, sta crescendo. Poi sia lui che Bonaventura stavano calando, ho preferito forze fresche con la Lazio che stava credendo. Secondo me abbiamo avuto qualche occasione in cui potevamo segnare. Beltran è stato bravo, mi auguro possa continuare a crescere. Aveva fatto un gran gol, ma essendo la decima giornata ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione. Mi dispiace dover preparare la sfida con la Juventus dopo due sconfitte immeritate. Avrei preferito un’altra situazione. Siamo alla decima giornata, si archivia e basta. Nessun contraccolpo. Siamo lì in alto e una prestazione del genere non deve farci avere contraccolpi. Una situazione del genere deve farci arrabbiare e basta, ma quasi passare inosservato. Spero che anche i giocatori siano arrabbiati come me.



Spiegazione delle prestazioni contro la Lazio? Sono più forti, hanno giocatori che mantengono meglio l’attenzione e sono più forti. La Lazio è più forte della Fiorentina, questo è chiaro. Il primo anno sono arrivati tre punti prima di noi, il secondo dieci e oltre. Oggi ci hanno ribattuto. Qui due anni fa 1-0, lo scorso anno 1-1 e oggi abbiamo visto. Riusciamo a mettere in difficoltà la Lazio, ci stiamo riuscendo. Loro in questi anni sono diventati una squadra che come concedi qualche errore ripartono in modo incredibile, hanno un cinismo incredibile. Dobbiamo limitarli ma non ci riusciamo. Non troviamo la soluzione. Volevamo fare una prestazione del genere e ci siamo riusciti. Loro hanno battuto due calci d0angolo e noi avuto delle occasioni. Dobbiamo continuare così, ma trovare la soluzione perché è davvero un peccato enorme”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: