CorSera | Lazio, numeri favorevoli con la Fiorentina

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio con la Fiorentina spesso fa bene: contro nessun’altra avversaria affrontata in Serie A ha ottenuto più vittorie (58 in 148 precedenti) e segnato più gol (207). Molto positivi anche i precedenti di Luis Alberto contro i toscani: il Mago, per il momento il migliore della stagione biancoceleste, ha segnato 4 gol contro i viola.

Il tecnico biancoceleste vuole vedere una reazione dal gruppo, motivo per il quale per la sfida di stasera – più di quanto non abbia fatto in passato – sta cercando di tenere segreta la formazione. Ha parlato a lungo alla squadra per trasmettere una scossa. Si affiderà al carisma dei suoi calciatori, aggrappandosi ai precedenti.

