La Repubblica | Nuovo rinvio per il logo Expo 2030: obiettivo derby

Come riportato da La Repubblica, stasera si prospetta una serata avvincente all’Olimpico con l’incontro tra i tecnici Sarri e Italiano, noti per il loro approccio di gioco dinamico e offensivo in campionato. Nonostante le similitudini, i due allenatori adottano strategie differenti per raggiungere i propri obiettivi. Storicamente, gli scontri diretti tra le loro squadre hanno offerto molte opportunità per segnare, con un dettaglio interessante: la Fiorentina ha creato più problemi alla Lazio giocando all’Olimpico piuttosto che sul proprio campo, il Franchi.

Riguardo al logo “Roma Expo 2030” sulle maglie biancocelesti, il debutto previsto potrebbe essere rinviato, essendoci ancora problematiche non risolte tra il presidente Lotito e il comitato promotore. La scelta della sede per l’Expo 2030 avverrà il 28 novembre, e sembra probabile che la presentazione slitterà al derby del 12 novembre.

