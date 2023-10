Lazio-Fiorentina, Cataldi nel post: “Paghiamo ancora tanto le prime partite di campionato…”

Intervenuto al termine del match vinto dalla Lazio contro la Fiorentina per 1-0, il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

Queste le sue parole:

“Vittoria importantissima arrivata nel finale contro una diretta concorrente. Ci serviva davvero tanto. È molto importante aver vinto grazie al gol di Ciro. Sicuramente ci darà una grossa mano per il futuro. Devo migliorare per quanto riguarda le ammonizioni. Mi è già capitato altre volte di prendere un giallo nel primo tempo e ciò va a compromettere le mie prestazioni. Cercherò assolutamente di correggere questo difetto anche perché nel calcio di oggi è difficile giocare in dieci contro undici. Mi sono integrato bene con il gruppo, sento la fiducia del mister e dei compagni e cerco di ripagarla in ogni partita. Devo trovare più spazi per giocare. In allemento provo a migliorare su questo aspetto, ma in partita ci sono anche gli avversari, che stasera sono stati molto bravi. Champions League? Esordire dal 1′ è stato fantastico, prevale però il rammarico per la prestazione scadente. Spero di riscattarmi presto”.

