Lazio-Fiorentina, Guendouzi nel pre partita: “In Italia sto migliorando. Sarà una gara difficile”

Nel pre partita di Lazio–Fiorentina, il giocatore biancoceleste Mateo Guendouzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo partire forte per costruire la nostra fiducia e giocare come contro il Sassuolo e l’Atalanta, mantenendo alta la concentrazione. Sarà una partita difficile però dobbiamo concentrarci su di noi e non su di loro. Dopo due mesi in Italia mi sento bene, sto migliorando molto“.

