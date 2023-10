Lazio-Fiorentina, Italiano nel post: “Dopo Empoli questa sconfitta mi fa arrabbiare”

Al termine di questo lunedì di campionato, dopo la sfida Lazio-Fiorentina, Italiano ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: “La sconfitta mi ha fatto arrabbiare. Penso che la Fiorentina abbia fatto una grande prestazione. Abbiamo concesso pochissimo, perderla così non va bene. Quando le partite in serie A sono sullo 0-0 si può perdere anche oltre il tempo di recupero, li é il momento peggiore… Peccato perché era un punto d’oro, non subire gol era importante. É impensabile arrivare a Roma ed avere questa ingenuità che ci costa caro. Dopo Empoli questa sconfitta mi fa arrabbiare. Perdere una partita in casa della Lazio che l’anno scorso é arrivata seconda fa male. Penso che stiamo traendo pochi vantaggi per quello che facciamo. Oltre agli errori la Fiorentina oggi è venuta a Roma per battere l’avversario”.

Queste le parole del tecnico viola ai microfoni di DAZN:

“C’è il rammarico di non aver fatto quello che sappiamo fare in quell’ultima situazione. Gli ultimi secondi sono i più difficili, lì una squadra di livello dimostra di esserlo, l’attenzione deve regnare. Perdere così non mi piace, mi da fastidio. La Fiorentina, ha fatto prestazione ottima contro una grande squadra e perderla così non è bello. Noi siamo cresciuti sotto tanti aspetti in maniera esponenziale con l’arrivo di giocatori che hanno dinamismo e alzato la qualità. Quelle sono situazioni in cui purtroppo fa perdere e vincere le partite. Stiamo tante ore a ricordare che in quelle situazioni ci dobbiamo comportare in maniera diversa, per questo sono arrabbiato. Dobbiamo continuare a crescere. Tra Empoli e Lazio meritavamo di fare qualche punto. Mi auguro che anche i miei ragazzi siano amareggiati”.

