Lazio-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Sono passati esattamente 12 anni da quel 30 ottobre 2011. Era una domenica e, la Lazio, nel decimo turno di Serie A 2011/2012, affrontò il Cagliari in trasferta. Vittoria netta per la squadra biancoceleste, con uno 0-3 che portò le firme di Senad Lulic, Miroslav Klose e Tommaso Rocchi. Proprio per quest’ultimo, la rete del definito successo della Lazio non fu come tutte le altre: per l’ex Capitano biancoceleste fu il 100° gol con la maglia della Lazio.

Proprio la Lazio, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare questo importante traguardo raggiunto da Tommaso Rocchi, a distanza di 12 anni esatti: “Era il 30 ottobre 2011, quando la Lazio espugnò Cagliari per 0-3.

Proprio in terra sarda, l’ex centravanti biancoceleste Tommaso Rocchi trovò la sua centesima rete con l’Aquila sul petto. Il 30 ottobre del 2011, infatti, nel match disputato al Sant’Elia contro il Cagliari, l’attaccante veneziano siglò il gol del definitivo 0-3. Prima dell’ex Empoli, anche Lulic e Klose trovarono la via del gol portando i biancocelesti momentaneamente sullo 0-2″.

Il club biancoceleste, oltre che sul proprio sito, ha ricordato il centesimo gol dell’ex attaccante e Capitano biancoceleste anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. Il video pubblicato, che riprende la rete contro il Cagliari di Rocchi, è accompagnata dalla didascalia: “100 volte Tommy-gol!”.

