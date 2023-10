Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

La 10ª giornata di Serie A si conclude con il Monday Night tra Lazio e Fiorentina. Da una parte la squadra di Sarri in cerca del terzo successo consecutivo in campionato e dall’altra i Viola che sembrano aver superato la sconfitta con l’Empoli dopo la netta vittoria per 6-0 contro il Čukarički in Conference League.

Di seguito, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

All. Vincenzo Italiano

