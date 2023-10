Lazio-Fiorentina, Sarri nel post: “Una partita sul filo del rasoio…”

Al termine di questo lunedì di campionato, dopo la sfida Lazio-Fiorentina, mister Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: “Partita dura, la Fiorentina ha fatto qualcosa più di noi nel primo tempo. Nel secondo non abbiamo concesso quasi niente… una partita sul filo del rasoio. Ciro non é in discussione, il gol gli farà bene. Nel primo tempo abbiamo sprecato tanto, abbiamo stimolato poco la profondità. I nuovi si stanno inserendo abbastanza bene, i nostri problemi iniziali erano il calo di giocatori che c’erano già l’anno scorso. I 90 minuti sono duri per tutti. A livello di rosa siamo più forti dell’anno scorso e bisogna dimostrarlo. Lo ritroveremo al 100% tra non molto”.

Queste le parole del tecnico biancoceleste a DAZN:

“Al rigore io ho guardato la nostra curva, dalla reazione dei tifosi ho capito che avevamo segnato. La squadra ci crede. Stasera era una partita difficile, i momenti di sofferenza erano inevitabili. La Fiorentina fa possesso palla, ti fa correre a vuoto, nel primo tempo l’abbiamo sofferta, poi siamo andati in crescita e questo è il motivo per cui la squadra ci ha creduto. Le palle gol della Lazio hanno legittimato il risultato.

Ciro lo stiamo aspettando. Lui ha avuto percorso ultimi mesi pieno di acciacchi, problematiche, ha fatto pochissimi allenamenti e chiaramente ha pagato la situazione. Spero sia nelle condizioni di allenarsi con continuità, se può farlo lo rispolveriamo a grandi livelli.

Guendouzi? Lui è un ragazzo giovane e nonostante questo ha buone esperienze in squadre importanti. Ma penso abbia margine di crescita, se trova ordine, linearità, pulizia nelle giocate, può diventare un giocatore importante.

Io penso sia scontato che Ciro resti. Può avere attimo di sconforto in cui dice qualche parola in più, ma da come lo sento parlare non esiste questa problematica.

Cosa ci manca per essere con le big che sono sopra di noi? Qualcosa in piu hanno. Abbiamo sbagliato le prime partite, sono le prime due partite che ci crrano questo gap con la zona che conta. Se ti dovessi dire cosa ci manca contro le grandi direi un pizzico di personalità in trasferta, ci è mancata”.

Di seguito il suo intervento a Lazio Style Channel:

“Soddisfazione aldilà dei punti perché ho visto quel che volevo vedere. Chiaro ci sarebbe stata sofferenza, è la squadra con più possesso palla, ti fa passare minuti a vuoto, l’abbiamo fatto soffrendo e rimanendo nella partita. Nel secondo tempo abbiamo concesso quasi zero creando diverse situazioni. Il risultato è anche giusto, il secondo tempo è stato a nostro favore pur ammettendo di aver trovato una squadra forte in salute. Immobile? L’ho visto un minuto e basta, gli ho detto ‘che pensi di fare come Altafini che dai 32 anni entrava al 70esimo e segnava’. Era in campo per quello era un rigore pesante, spero trovi continuità negli allenamenti”.

