Leggo | Sarri scuote la Lazio. Castellanos favorito su Immobile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Viola non battono i biancocelesti da due anni e mezzo: l’ultima vittoria nel maggio 2021 con la doppietta di Vlahovic. Italiano cercherà di sfruttare la differenza di età media (28 per i biancocelesti, 24 per i Viola) per mettere i difficoltà la Lazio e il buon rendimento in trasferta.

Stando ai numeri, dopo 9 giornate la Fiorentina ha segnato 18 gol (media di due reti a partita), 6 in più dei biancocelesti.

