SERIE A | Lazio-Fiorentina, i convocati biancocelesti di mister Sarri | FOTO

Mancano poche ore al posticipo delle 20:45 tra Lazio e Fiorentina che disputerà all’Olimpico. Una gara importante per entrambe le squadre, che arrivano al match entrambe dopo i rispettivi impegni europei. La Lazio è uscita sconfitta dalla trasferta olandese in Champions, in cui ha subito un robusto 3-1 dal Feyenoord, mentre i viola hanno schiacciato il Cucaricki in Conference League vincendo 6-0. In campionato le de formazioni si trovano a quattro punti di distanza, con i biancocelesti che in caso di vittoria potrebbero raggiungere proprio la Fiorentina in quinta posizione.

Per cercare di raggiungere un importante successo, il tecnico Maurizio Sarri farà affidamento sui suoi uomini migliori. Tra questi, c’è sicuramente Luis Alberto, il quale ha avuto un grande avvio di stagione sia dal punto di vista realizzato che di passaggi chiave. Non a caso, lo spagnolo vanta dei grandi numeri proprio contro i viola, squadra a cui piace particolarmente fare male. Il Mago biancoceleste infatti, è stato coinvolto in ben otto reti in 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (quattro gol e quattro assist). Contro nessuna avversaria ha preso parte a più marcature, otto anche contro il Bologna. Inoltre la squadra di Italiano è quella contro cui ha segnato di più nella competizione con 4 centri, a pari merito con il Sassuolo.

