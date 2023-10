Alberto Abbate a RadioSei: “Sarri medita l’addio a fine stagione, ma il sorriso raggiante di ieri…”

Fiorentina squadra rognosa, ALBERTO ABBATE in diretta a RadioSei

“Questa Fiorentina nonostante sia una squadra rognosa, alla fine è un vero portafortuna per la Lazio.

Sembrava un match avviato allo 0-0 e poi è arrivato il gol. Ieri la Lazio ha sciupato troppe palle gol nel secondo tempo. E’ vero che c’è stato il palo della Fiorentina nel primo tempo, ma onestamente la Lazio avrebbe meritato il vantaggio.

Difficile anche fare le pagelle di questa partita perché col pressing asfissiante da entrambe le parti, il gioco è stato un po’ annullato. Ci sia aspettavano valanghe di gol e così non è stato.

In difesa Romagnoli a Marusic secondo me sono insufficienti, Patric uno dei migliori in campo assieme a Lazzari. Guendouzi non è stato molto preciso, ma il suo caos è stato utilissimo perché è un moto perpetuo e manda in difficoltà gli avversari.

Rovella è stato soffocato dalle marcature e nel primo tempo è andato molto male. Luis Alberto è stato forse il peggiore in campo. Vecino decisivo come spesso accade negli ultimi tempi. Secondo me né Zaccagni, né Anderson prendono la sufficienza ieri. Castellanos non ha giocato male, ma divora due gol che se li avesse sbagliati Immobile lo avremmo crocifisso. Ciro merita un sette e mezzo per la freddezza con cui calcia il rigore che dà i tre punti.

Dopo la partita in conferenza ho visto un Sarri raggiante. Non vedevo un sorriso così da moltissimo tempo. Lui sta meditando di andarsene via a fine stagione perché non gli sono piaciute molte cose, ma ieri ho rivisto la gioia nei suoi occhi. E’ un allenatore che vuole sentirsi coccolato da tifosi e società e negli ultimi tempi alcune cose non gli sono piaciute. Purtroppo lui è un allenatore che ha bisogno di due o tre mesi di rodaggio con i nuovi giocatori e fare il mercato in ritardo ha prodotto tanti problemi. Lo sanno tutti che lui è così e bisognava pensarci prima”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: