GIUDICE SPORTIVO | Confermate le quattro sanzioni in casa Lazio dopo la sfida contro la Fiorentina

Tre punti importantissimi, in chiave classifica, quelli arrivati nella serata di ieri in casa Lazio. Terzo successo consecutivo in campionato e 16 punti raccolti dopo le prime 10 giornate di Serie A, portandosi così a -3 dal quarto posto occupato dall’Atalanta. Contro la Fiorentina, è arrivato un nuovo successo biancoceleste nei minuti finali. Questa volta è stato Ciro Immobile, subentrato nella ripresa, a regalare i tre punti alla sua Lazio, trasformando il penalty nei quattro minuti di recupero.

La Lazio, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto riprendere le sfide che, fino ad ora, si sono decise nei minuti finali: dall’1-1 all’Olimpico contro l’Atletico Madrid al successo per 1-2 in casa del Celtic, passando per il 3-2 interno contro l’Atalanta e proprio alla vittoria di ieri contro la Fiorentina. Il filmato è accompagnato dalla didascalia ironica: “Lazio extra time. La visione è sconsigliata ai deboli di cuore”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: