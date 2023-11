Diritti TV, Coppa Italia e Mediaset: nota ufficiale di Rai Sport sul futuro del calcio

“Se mi fanno anche solo sedere all’Olimpico… offrirò una cena a tutti! È una cosa personale, ma ci tengo, e il messaggio che deve passare è che faremo di tutto per provarci” le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Reggiana Alessandro Nesta, ex giocatore e capitano della Lazio. Parole che non hanno che potuto far piacere ai sostenitori biancocelesti. La gara in questione si è giocata quest’oggi e la vincente delle due sarebbe stata l’avversaria da battere agli ottavi di finale per i biancocelesti. La sfida si è, difatti, decisa ai tempi supplementari, dove il Genoa ha completato la rimonta con il gol di Gudmundsson. Nei tempi regolamentari, infatti, la sfida si era limitata a un pareggio per 1-1 con gli ospiti inizialmente in vantaggio con la rete di Varela Djamanca. Il pareggio, nel secondo tempo, è poi arrivato con Haps servito da Puskas. Un risultato, quello finale, che fa dunque del Genoa la prossima avversaria in Coppa Italia dei biancocelesti.

La gara andrà in scena il 5 dicembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

📣 Nuova appuntamento in calendario

🗓️ Martedì 05/12, ore 21.00

🏆 Ottavi di finale contro il @GenoaCFC #AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/pgxHiGNXWm — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 1, 2023

