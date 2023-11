Lazio, il “Player of the Month” di ottobre: ecco i tre candidati e dove votare | FOTO

Si è chiuso il mese di ottobre. La Lazio, nel decimo mese dell’anno, è scesa in campo in cinque occasioni, tre volte in Serie A e due in Champions League. In campionato sono arrivati tre successi, contro Atalanta, Sassuolo e Fiorentina, mentre in Champions, dopo la vittoria in casa del Celtic, è arrivata la sconfitta in Olanda contro il Feyenoord.

La Lazio, attraverso i propri profili ufficiali social, ha aperto le votazioni per eleggere il “Player of the Month” per quanto riguarda ottobre. I candidati sono tre: Luis Alberto, Pedro e Matias Vecino. Di seguito il post della società biancoceleste sul proprio profilo ufficiale Twitter, in cui si può votare il proprio miglior giocatore del mese di ottobre, ma è possibile fare la propria scelta anche sulle Stories sul profilo ufficiale Instagram della Lazio.

I 3 candidati per i POTM di ottobre

⬇️ pic.twitter.com/loj8mOlWf0 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 1, 2023

Vota il tuo preferito 🗳️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 1, 2023

