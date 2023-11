Bologna-Lazio, la designazione arbitrale

ROMA – Lazio in trasferta a Bologna per continuare la risalita in classifica e sfatare il tabù Dall’Ara, stadio che non vede trionfare i biancocelesti dalla stagione 2018/19. Sarà una sfida dal sapore europeo: i tre punti consentirebbero ad entrambe, rispettiamente al settimo e ottavo posto, di fare un significativo balzo in avanti in classifica. Gli uomini di Sarri vogliono prolungare a quattro il numero di vittorie consecutive, ma superare il Bologna è compito arduo, riuscito solo al Milan nella prima giornata. Per i bookie regna l’equilibrio: i biancocelesti, seppur di poco, sono favoriti su Planetwin365 a 2,61, contro il 2,67 dei padroni di casa, quote che invece si equivalgono su Newgioco a 2,65; il segno «X», verificatosi in ben sei situazioni quest’anno con i rossoblu in campo, si gioca a 3,30.

Delle prime nove della graduatoria, Bologna e Lazio sono le due squadre con l’attacco meno prolifico: gli esperti, dunque, vedono in vantaggio l’Under (1,80) rispetto all’Over (1,90). Per quanto riguarda invece i marcatori, in pole per i rossoblu c’è Riccardo Orsolini a 3,35, seguito da Joshua Zirkzee, autore finora di tre gol in stagione, proposto a 3,50. Sono tre anche i gol all’attivo di Luis Alberto, capocannoniere in campionato della Lazio e offerto a 5,25; si gioca a 2,85, invece, la rete di Ciro Immobile, tornato decisivo nell’ultima uscita con la Fiorentina. GL/Agipro

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: