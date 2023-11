CdS | Il sussurro inglese: Gnonto per la Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, i media inglesi hanno lanciato la notizia di un interessamento della Lazio a Wilfried Gnonto. L’ala italiana sta cercando di liberarsi dal Leeds, con cui è retrocesso nella scorsa stagione in Championship: già ad agosto era stato ad un passo dall’Everton prima che saltasse tutto, ma la sua volontà di cambiare aria rimane immutata. Gnonto cerca di riprendersi anche la nazionale, infatti il nuovo CT Spalletti, dopo averlo convocato a settembre per gli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina, lo ha lasciato a casa negli impegni di ottobre.

Quelle dei media inglesi al momento sono solo voci, anche perché in estate il cartellino del giocatore si aggirava intorno ai 20 milioni, troppo per la Lazio. La dirigenza biancoceleste potrebbe pensare all’ala italiana solamente a giugno, in base agli sviluppi delle situazioni contrattuali dei due esterni già presenti in rosa, Felipe Anderson e Zaccagni, in scadenza rispettivamente nel 2024 e 2025, mentre Pedro ha il rinnovo automatico in caso di raggiungimento di determinate condizioni.

Alla Lazio vengono continuamente accostati diversi profili offensivi: in estate si era andati vicini a Greenwood, finito poi al Getafe, ora spuntano i nomi di Artur, classe ’98, mancino, in forza al Palmeiras e Savinho, classe 2004 gioiellino del Girona. Difficile pensare, però, che la Lazio già a Gennaio si muova per un profilo in attacco, in caso si andrebbe su un difensore, dato l’infortunio di Casale e un Gila mai considerato.

