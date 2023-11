Il Messaggero | Dai fischi all’amore: Patric, che rivincita

L’ultima prestazione di Luis Alberto ha lasciato qualche dubbio, ma per Sarri resta imprescindibile. Come al solito, avrebbe preferito terminare la partita in campo, ma ci sta accusare un po’ di fatica alle 32esima presenza di fila da titolare in Serie A, la 13esima di questa stagione. E’ pronto a tornare decisivo contro il Bologna, anche per togliersi lo sfizio di segnare al Dall’Ara, dove non ha mai segnato. Il suo rapporto con Sarri è stato altalenante, ma ora è talmente consolidato che lo ha portato a scegliere definitivamente la Lazio nonostante le ricche offerte di Qatar e Arabia Saudita. In questa stagione Luis è capocannoniere insieme a Vecino con 3 gol, al quale ha accostato anche 2 assist. Il suo accordo con Lotito prevede un bonus al raggiungimento della doppia cifra: 10 gol e 10 assist. Non è impossibile ormai pensare a una convocazione con la Spagna. Parlando di convocazioni, adesso è certa la prima chiamata di Taty Castellanos con l’Argentina di Scaloni.

Il Messaggero

