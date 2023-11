Bologna-Lazio, Aebischer nel post partita :”Lazio squadra forte…”

Nel post partita di Bologna–Lazio, il giocatore rossoblù Aebischer ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Era una partita molto difficile perché la Lazio è una squadra molto forte, anche se non giochiamo bene possiamo difendere ordinati correndo uno per l’altro e vinciamo anche cosi. dobbiamo attaccare e difendere tutti insieme. Thiago Motta è come un fratello ma è sempre il nostro mister, parliamo sempre con lui ed è più il nostro allenatore che nostro fratello. Tatticamente ci dice di giocare dentro al campo e non fuori questo è quello che proviamo in allenamento”.

Successivamente il giocatore rossoblù ha parlato ai microfoni di DAZN: C’è una grande gioia perché non abbiamo fatto la partita perfetta ma abbiamo difeso tutti insieme. Siamo felici. Abbiamo parlato dopo il primo tempo che non stavamo facendo bene in campo e lo abbiamo fatto subito: abbiamo difeso bene e abbiamo preso i tre punti. Siamo una squadra unita e abbiamo la gioia di allenarci e migliorarci. Questi punti non valgono di più o di meno del resto, adesso possiamo pensare alla Fiorentina“.

