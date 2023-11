Bologna-Lazio, i biancocelesti la vittima preferita in Serie A: il dato sui gol segnati dai rossoblù

Questa sera alle 20.45 Bologna e Lazio apriranno al Renato Dall’Ara l’undicesima giornata di Serie A, in un match importante per la Lazio per provare a dare continuità dopo le tre vittorie ottenute ai danni di Atalanta, Sassuolo e Fiorentina. Davanti ai biancocelesti ci saranno i rossoblù guidati da Thiago Motta, attualmente all’ottavo posto in classifica, per una squadra che è riuscita ad ottenere un pareggio con Juventus, Napoli e Inter. Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, il doppio ex della sfida Fabio Poli ha presentato così la gara.

Cosa la sta stupendo del percorso di Thiago Motta a Bologna?

“Sta sorprendendo tutti, è un allenatore che allena da tre o quattro anni e il suo percorso sin qui è assolutamente positivo. Fa giocare benissimo il Bologna, ed è altrettanto chiaro il vantaggio che ha avuto quest’anno, con la società che gli ha fatto un grande mercato: anche se i calciatori arrivati non sono molto conosciuti, lui ha costruito una squadra nel migliore dei modi. Da quello che sapevo mi avevano detto che era veramente bravo, mi auguro che possa fare ancora meglio“.

E’ utopia credere che il Bologna possa concorrere per un posto in Europa?

“Credo che non sia utopia, ma un sogno giusto da avere nella testa da parte di squadra, società e allenatore. Poi si vedrà a fine anno dove il Bologna sarà arrivato, ma è chiaro che se devi continuare ogni anno ad arrivare nei posti degli ultimi anni non ha senso. Uno step in avanti devi provare a farlo e mi auguro che sia quello europeo, anche se è evidentemente complicato raggiungere i primi sette posti“.

Zirkzee da qualche settimana mostra una crescita costante. In cosa deve migliorare?

“Nel fiuto del gol, cercando di essere più cattivo sotto porta, per il resto è un giocatore dalla qualità sopraffina e sopra la media, e se migliora da questo punto di vista, desiderando ancor di più il gol, diventerà un giocatore importante per tante altre squadre. Anche se questa è la paura del Bologna“.

I rossoblù hanno strappato un punto con Juventus, Napoli e Inter. Cosa deve fare la Lazio per ottenere i tre punti al Dall’Ara?

“I biancocelesti purtroppo hanno sempre avuto questo problema della continuità di risultati. La Lazio deve pensare a giocare il suo calcio, cercando di essere più cinica. Il grande problema in questo momento è che gli mancano i gol di Immobile: quando hai una punta da trenta gol all’anno che ti viene a mancare, sostituirla è quasi impossibile, nonostante gli ottimi giocatori di contorno. Sarri ha a disposizione Luis Alberto, il miglior giocatore in termini di assist e passaggi dell’intera Serie A“.

Nei panni di Sarri come gestirebbe Immobile e Castellanos tra stasera e la gara con il Feyenoord?

“Se fossi sicuro delle condizioni di Immobile farei partire sempre lui dall’inizio, anche sostituendolo in corsa: Castellanos ha dimostrato grande voglia. I gol di Immobile è quasi impossibile farli, per questo se sta bene lo farei partire sempre dall’inizio“.

Che partita si aspetta stasera?

“Sapendo come giocano le due squadre mi aspetto una bella gara. Entrambe fanno del possesso palla una delle armi del loro bel gioco: scambi veloci, palla a terra e verticalizzazioni. Mi auguro che ne venga fuori una bella partita, perchè ultimamente nel calcio italiano ce ne sono veramente poche“.

