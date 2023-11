Bologna-Lazio, i convocati da Sarri

Manca sempre meno all’inizio di Bologna-Lazio, prima gara dell’11° giornata di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore rossoblù, Thiago Motta, ha parlato nel pre match contro i biancocelesti:

“Partita dove noi la affrontiamo sempre allo stesso modo, aldilà dell’avversario. Giocare una partita di calcio è un qualcosa di molto bello e lo dobbiamo fare nel nostro modo, modo giusto e dare sempre il massimo. La stagione è lunga, ci sono momenti che le squadre stanno bene, come nel nostro caso. In questo momento, tutto quello che abbiamo fatto è enorme, ma resta nel passato e dobbiamo pensare al nostro presente. Oggi abbiamo di fronte la Lazio, una squadra forte e l’affronteremo come sempre dando il massimo.

Difficoltà contro Sarri? No, la difficoltà è affrontare la Lazio. E’ sempre stata una squadra forte, ma oggi dobbiamo pensare di fare una grandissima prestazione.

Saelemaekers si è inserito molto bene nel gruppo e nel gioco può ricoprire diversi ruoli come ha già fatto nel Milan. Con il tempo riuscirà a capire dove fare la giocata in più o cercare la giocata diversa, che possa mettere il compagno davanti la porta o mettere se stesso in condizione di fare gol”.

