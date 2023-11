Bologna-Lazio: le probabili formazioni

La Lazio torna al successo dopo le ultime 3 vittorie in campionato contro Fiorentina, Sassuolo e Atalanta. Sale infatti a quota 16 punti il club biancoceleste che conquista il 7° posto, a solo un punto di differenza dal Bologna, prossima squadra che affronterà nel campionato di Serie A.

Il match che andrà in scena domani sera alle ore 20:45 presso lo Stadio Renato dall’Ara, aprirà ufficialmente l’undicesima giornata di campionato.

BOLOGNA

I felsinei di Thiago Motta sono attualmente all’ottavo posto in classifica di Serie A con 15 punti; il club dista solo un punto dalla Lazio che si trova, invece, in settima posizione. Le ultime 5 partite del club romagnolo sono state altalenanti con un’alternanza di pareggi e vittorie sommando poi la recente vittoria contro il Verona per il secondo turno di Coppa Italia.

Le ultime 5 partite del Bologna sono, in ordine dalla più recente, un pareggio con il Sassuolo in trasferta terminato 1-1, una vittoria in casa contro il Frosinone per un 2-1, un pareggio contro l’Inter in trasferta terminata 2-2 recuperando e poi pareggiando i neroblù con un rigore e un gol di Zirkzee al 52’; ancora una vittoria in casa con l’Empoli per un 3-0 grazie alla tripletta di Orsolini e, infine, il pareggio in casa Monza sullo 0-0 subendo anche un’espulsione per Saelemaekers al 86’.

FORMAZIONE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

All. Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Lazzari; Luis Alberto, Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Castellanos, F.Anderson

All. Maurizio Sarri

LA STELLA

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, quest’anno è sceso in campo in 10 partite collezionando 4 gol; di questi 4, Orsolini ne ha segnato uno su rigore durante il match Inter-Bologna che è terminata sul pareggio del 2-2. Gli altri 3 gol, invece, fanno parte della tripletta dell’attaccante avvenuta nella sfida Bologna-Empoli terminata proprio 3-0.

Il rigore contro l’Inter però, non è stato il solo battutto da Orsolini che, infatti, ha avuto un’occasione sprecata nel match contro il Cagliari; nonostante ciò, la squadra di Motta è riuscita a portare la vittoria a casa grazie alle reti di Zirkzee e Fabbian.

L’attaccante ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club fino al 2027 dopo un’estate altalenante in cui i felsinei pensavano avrebbe lasciato la squadra.

IL PRECEDENTE

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale all’11 marzo 2023, terminato in un pareggio. Il Bologna, in particolare, ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare interne contro la Lazio in Serie A, registrando due vittorie e un pareggio: nella sua storia non ha mai ottenuto più clean sheet consecutivi in casa contro i biancocelesti nella competizione.

La Lazio, a sua volta, è la squadra contro cui il Bologna ha segnato più gol in Serie A (187), mentre dall’altra parte, i biancocelesti hanno realizzato 196 reti contro i rossoblù nella competizione, solo contro la Fiorentina ne hanno messi a segno di più (207).

