Bologna-Lazio, Luis Alberto e Felipe Anderson mai a segno al Dall’Ara

Questa sera alle 20.45 la sfida tra Bologna e Lazio aprirà l’undicesima giornata di Serie A. Da una parte la squadra di Thiago Motta, protagonista di un ottimo inizio che vede gli emiliani all’ottavo posto in classifica, con una sola sconfitta nelle prime dieci uscite in campionato; dall’altra i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci da tre vittorie consecutive contro Atalanta, Sassuolo e Fiorentina, che hanno avvicinato il gruppo a soli tre punti dalla zona Champions League.

Questa l’ultima tappa in Serie A della Lazio prima di riaffacciarsi in Champions League, quando ospiterà all’Olimpico il Feyenoord per la prima giornata di ritorno del Gruppo E: match in programma martedì alle 21.00. Una trasferta delicata quella di Bologna, considerando che i biancocelesti non riescono a ottenere i tre punti al Dall’Ara dal successo del 26 dicembre 2018, quando i gol di Luiz Felipe e Lulic furono decisivi per lo 0-2 finale. Da quella gara sono arrivati due pareggi e due sconfitte, con sette gol subiti e solamente due realizzati. Per imporsi su un campo rivelatosi così ostico negli ultimi anni, Sarri dovrà affidamento sui suoi uomini migliori, con Luis Alberto e Felipe Anderson che nel corso della propria esperienza a Roma mai sono riusciti ad andare a segno sul campo dei rossoblù.

Per ciò che riguarda il fantasista spagnolo, Luis Alberto è sceso in campo per tredici volte contro il Bologna: con lui in campo la Lazio ha raccolto sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, ma le uniche due reti del numero dieci biancoceleste sono arrivate all’Olimpico. La prima a fine febbraio 2020, nell’ultima gara giocata dalla Lazio prima dello stop legato al Covid: le reti dello spagnolo e di Correa spedirono la Lazio verso il momentaneo primo posto in classifica, a dodici giornate dalla fine del campionato. La seconda arrivò l’anno successivo, quando a ottobre 2020 sbloccò nel secondo tempo il match poi terminato 2-1 in favore dei biancocelesti. Un rendimento simile lo ha offerto negli anni Felipe Anderson, che su dodici gare giocate contro il Bologna è andato a segno una sola volta, al netto delle cinque vittorie e cinque pareggi raccolti. Per il brasiliano il gol è arrivato in Coppa Italia nel corso della passata stagione: erano gli ottavi di finale della competizione, con i biancocelesti che vinsero per 1-0 a fine gennaio proprio grazie alla rete del brasiliano.

Dunque sia il brasiliano che lo spagnolo non hanno mai trovato la via del gol a Bologna, cosa che per Luis Alberto si era già verificata a Sassuolo, salvo poi sbloccarsi al Mapei proprio due settimane fa.

