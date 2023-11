Bologna-Lazio, Luis Alberto: “Qui difficilissimo portare punti a casa. Dobbiamo stare attenti e fare una gara tosta”

Nel pre partita di Bologna-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Luis Alberto, centrocampista numero 10 biancoceleste, per presentare la sfida in casa dei rossoblù. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sarà una partita difficilissima, loro da quando è arrivato Thiago Motta hanno fatto un percorso abbastanza buono, sono cresciuti tanto e stanno dimostrando che qui è difficilissimo portare a casa punti. Noi dobbiamo stare attenti tanto difensivamente, in attacco e nella pressione. C’è bisogno di punti per la classifica, dobbiamo fare una gara tosta.

Centrocampo? Secondo me tutti stanno giocando molto meglio, anche chi entra dalla panchina, per esempio Vecino, Kamada o Cataldi. Siamo sei/sette giocatori per il centrocampo ed è giusto che ci sia più rotazione, ti aiuta a stare più lucido e brillante. L’importante è che il mister mette in campo chi sta meglio per il bene della squadra.

Difficile rimanere lucidi mentalmente e fisicamente giocando tanto? Questo vale per tutte le squadre che giocano in Europa. Lamentarsi non serve a nulla. E’ difficile giocare tante partite di fila, bisogna lavorare più la testa che la gamba a volte. Noi dobbiamo lavorare”.

Luis Alberto, nel pre partita, è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Settimana importante per noi, veniamo da un’altra vittoria in campionato e vogliamo stare lì. Dobbiamo pensare solo ad oggi, andiamo di partita in partita. Loro sono una squadra difficile, lo hanno dimostrato anche negli ultimi anni che siamo venuti qui. Dobbiamo stare compatti, far girare la palla velocemente, fase difensiva e pressione alta bene. Proveremo a portare a casa i tre punti per continuare la lotta Champions. Ci sono partite in cui stai meglio ed altre in cui stai peggio, però l’importante è che la testa è pulita per aiutare la squadra. Per me è un onore giocare tutto il 2023 da titolare”.

