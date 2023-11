Bologna-Lazio, Ferguson nel post partita: “Europa? Ancora non ci pensiamo”

Nel post partita di Bologna–Lazio, il giocatore rossoblù Lewis Ferguson ha parlato ai microfoni di DAZN: “Il mister non era contento per il primo tempo perchè non abbiamo giocato bene, ma il secondo abbiamo fatto meglio. Mi piace giocare con questi compagni di squadra perchè ci capiamo molto. Qui al Dall’Ara è sempre bello, con i tifosi e lo stadio pieno è difficile per gli avversari. Sono contento ma voglio continuare a migliorare. Sognare l’Europa? Adesso non ci pensiamo, ma pensiamo alla prossima partita con la Fiorentina“.

