Bologna-Lazio, Sarri: “Mi aspetto una partita tosta. Scelte in base alle situazioni dei giocatori. Su Immobile…”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro il Bologna in programma alle ore 20:45. Queste le sue dichiarazioni nel pre partita:

“Partita difficilissima, contro una squadra forte, organizzata, con un allenatore di grandissimo livello, che non perde da tre mesi. Mi aspetto una partita tosta e che la squadra sia all’altezza di questa sfida.

Formazione? Non so chi ha detto che Romagnoli non è al meglio, sta bene, ha finito l’ultima partita stanco, ma come tanti altri giocatori. I parametri di recupero però sono buoni. Andiamo alle scelte in base alle situazioni dei giocatori il giorno prima della partita, senza fare tante previsioni. Mancano due partite dopo questa al termine di questo ciclo, vedremo se i recuperi saranno sempre buoni o se ci sono necessità di cambiare. Immobile? In questo momento l’obiettivo da parte di tutti noi, compreso Immobile, è trovare continuità in allenamento. Vediamo se stasera c’è bisogno e mette altri minuti addosso, ma l’obiettivo primario è quello di allenarsi con continuità”.

