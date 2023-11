Bologna-Lazio, Sarri nel post partita: “La scelta Castellanos-Immobile dipende dalla condizione fisica”

Nel post partita di Bologna–Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN: “Guendouzi ha esperienze importanti nonostante la giovane età, caratterialmente è quello che si è adattato meglio al nostro gioco. La squadra ha fatto un buon primo tempo, il gol è stato un po’ leggero ma sicuramente lo abbiamo accusato. Penso sia un risultato un po’ ingiusto. A volte se fai 10 minuti di sofferenza parli di approccio, ma 25 secondi sono stati proprio una casualità. Stasera la rete è arrivata su una singola azione. Castellanos è cresciuto e sembra in ottima condizione fisica, Ciro viene da tante problematiche e non è al massimo della sua condizione fisica, per cui la scelta viene fatta sulla base di questo. Non siamo riusciti a concretizzare le 2-3 palle gol. Anche nel secondo tempo la mia sensazione è che questa partita fosse da 0 a 0. La nostra interpretazione oggi è stata giusta, possiamo discutere il momento dopo il gol che siamo stati poco cattivi e propositivi nell’area avversaria. Le sconfitte pre Champions? Non so se sia un caso. Oggi non ho visto una squadra con la testa dall’altra parte. Se non è un caso, è un problema. Se siamo in campionato dobbiamo pensare a quello perchè le opzioni più grandi per noi dipendono da questo. Non abbiamo bisogno di stimoli per affrontare il Feyenoord, spero che lo stadio sia un inferno come loro ce lo fanno trovare là”.

Ecco invece le sue parole a Sky:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo meritavamo di essere in vantaggio, il gol è stato preso in maniera leggera, non so se dipende dall’approccio dato che il gol è stato preso dopo 35 secondi.

Il modo di giocare è simile a quello dell’anno scorso bisogna capire perché c’è differenza realizzativa di certi giocatori. Nel secondo tempo non ho visto 5 palle gol del bologna. il primo tempo mi ha soddisfatto, ma non capitalizzare è una colpa, poi ci siamo fatti prendere dalla fretta, abbiamo allungato la squadra e non avevamo più le distanze di prima: il gol ci ha frastornato. Serviva una reazione più veemente nell’attacco dell’area.

A livello di palleggio stiamo facendo meglio dell’anno scorso, ma ci manca una soluzione come l’anno scorso poteva essere Milinkovic.

Martedì è una grande opportunità ma troviamo una squadra forte, abbiamo sempre trovato un inferno a Rotterdam e spero che la nostra gente faccia altrettanto perché ne abbiamo bisogno”

