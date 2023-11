Bologna-Lazio, Thiago Motta nel post partita: “Sono soddisfatto di questo gruppo”

Nel post partita di Bologna–Lazio, il tecnico rossoblù Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN: “Stasera invece di pensare a migliorare, perchè è sempre possibile, preferirei analizzare il momento odierno con un gruppo fantastico. Oggi la reazione della squadra è stata positiva e giusta, abbiamo creato empatia col nostro pubblico: questo dice tanto sul lavoro. I ragazzi avranno adesso dei giorni di riposo perchè se lo meritano e poi ci incontreremo per pensare alla prossima partita. Sono molto soddisfatto nel vedere questi ragazzi lavorare in questo modo nelle difficoltà. I nostri tifosi lo hanno riconosciuto, io lo vedo tutti i giorni in allenamento. Non credo alla fortuna ma ho una squadra che mi motiva come se fosse il primo giorno, abbiamo ancora da migliorare: nel primo tempo abbiamo giocato con una squadra organizzata. Sono contento della crescita di tutti i miei giocatori perchè posso mostrare loro la strada, poi dipende da ognuno di loro. L’Europa? Siamo appena all’inizio, il passato rimane lì. C’è fiducia ma la nostra benzina è un’altra cosa, dobbiamo pensare alla Fiorentina.”.

